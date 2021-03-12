Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 zanlıdan 10'u tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 zanlıdan 10'u tutuklandı

12.03.2021 09:51 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:24

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9 Mart'ta düzenlenen operasyon kapsamında bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 16'ya yükseldi.

Şüpheliler arasındaki E.O'nun (29), kentteki bir hastanede özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve telefonla bağlantı kurduğu kişilere hastane önünde sentetik uyuşturucu sattığı öne sürüldü.

Öte yandan, uyuşturucu satın almak için bazı zanlıları telefonla arayanların da "şifreli" konuştukları ve uyuşturucuyu başka tabirlerle anlattıkları iddia edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan aralarında E.O'nun da bulunduğu 10'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kentte uyuşturucu sattığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlatan polis, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 9 Mart'ta düzenlediği operasyonda 15 zanlıyı gözaltına almıştı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 zanlıdan 10'u tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 zanlıdan 10'u tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 zanlıdan 10'u tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 zanlıdan 10'u tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hakan Yılmaz Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses Esra Dermancıoğlu
Spor Can Bartu Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 zanlıdan 10'u tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 10:29:40. #1.16#
title