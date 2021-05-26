Adana'daki uyuşturucu operasyonunda şüpheliler serbest kaldı
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Adana'daki uyuşturucu operasyonunda şüpheliler serbest kaldı

Adana'daki uyuşturucu operasyonunda şüpheliler serbest kaldı
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da polisin Hint keneviri yetiştirenlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 8'i savcılık talimatıyla, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA'da polisin Hint keneviri yetiştirenlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 8'i savcılık talimatıyla, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde yasa dışı olarak kapalı alanda Hint keneviri yetiştirerek esrar üreten 576 kişi tespit edildi. Bunun üzerine 3 bin 644 polisin katılımıyla dün, sabahın ilk ışıklarıyla 59 ilde toplam 630 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 113 narkotik dedektör köpek kullanıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de operasyon kapsamında, Hint keneviri yetiştirmek amacıyla internet üzerinden kimyasal madde siparişi verdiği tespit edilen kişilerin adreslerine baskın yaptı. Baskınlarda 11 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılana aramalarda 907,21 gram esrar, 63 kök Hint keneviri, 3 hassas terazi, ruhsatsız pompalı tüfek ve Hint keneviri yetiştirmede kullanılan kimyasal madde ve düzenekler ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i savcılık talimatıyla, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Adana'daki uyuşturucu operasyonunda şüpheliler serbest kaldı
Adana'daki uyuşturucu operasyonunda şüpheliler serbest kaldı
Adana'daki uyuşturucu operasyonunda şüpheliler serbest kaldı
Adana'daki uyuşturucu operasyonunda şüpheliler serbest kaldı
Adana'daki uyuşturucu operasyonunda şüpheliler serbest kaldı
Adana'daki uyuşturucu operasyonunda şüpheliler serbest kaldı
Adana'daki uyuşturucu operasyonunda şüpheliler serbest kaldı
Adana'daki uyuşturucu operasyonunda şüpheliler serbest kaldı
Adana'daki uyuşturucu operasyonunda şüpheliler serbest kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

59 ilde eş zamanlı narkotik operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
59 ilde eş zamanlı narkotik operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
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