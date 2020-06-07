Adana'daki uyuşturucu operasyonunda, 5 tutuklama ve 1 ev hapsi
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Adana'daki uyuşturucu operasyonunda, 5 tutuklama ve 1 ev hapsi

ADANA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda; çok miktarda uyuşturucu ve 3 el yapımı patlayıcı ile yakalanan 6 şüpheliden 5'i, mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheliye ise ev hapsi verildi.

Adana'daki uyuşturucu operasyonunda, 5 tutuklama ve 1 ev hapsi
07.06.2020 10:06 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:09

ADANA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda; çok miktarda uyuşturucu ve 3 el yapımı patlayıcı ile yakalanan 6 şüpheliden 5'i, mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheliye ise ev hapsi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Alihocalı Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaşınca harekete geçti. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskındaki aramalarda; 2073 uyuşturucu hap, 22,93 gram esrar, 97,90 gram Hint keneviri tohumu, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı ve 3 el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Daha önce de 'uyuşturucu madde ticareti, 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma' suçlarından kaydı olan Mehmet K. (62), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Öte yandan operasyon kapsamında uyuşturucu madde satışı yaptığı öne sürülen 5 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1 şüpheliye de ev hapsi cezası verildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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