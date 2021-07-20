Son dakika haberleri: ADANA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI
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Son dakika haberleri: ADANA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ADANA'da narkotik polisinin bir eve düzenlediği operasyonda 20 kilo 595 gram esrar, 7 bin 141 uyuşturucu hap, 23 kök Hint keneviri ele geçirildi.

ADANA'da narkotik polisinin bir eve düzenlediği operasyonda 20 kilo 595 gram esrar, 7 bin 141 uyuşturucu hap, 23 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Koyuncu Mahallesi'ndeki bir evde yüksek miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Şafak vakti belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, narkotik köpek 'Uzi' ile evde ve bahçesindeki depoda arama yaptı. Uzi'nin, depodaki sobaya ve evdeki yatağın baza kısmına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada 20 kilo 595 gram esrar, 7 bin 141 uyuşturucu hap, 23 kök Hint keneviri ile hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda M.D., T.K., A.C. ile R.U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D., T.K. ile A.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, R.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri: ADANA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI
Son dakika haberleri: ADANA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI
Son dakika haberleri: ADANA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI
Son dakika haberleri: ADANA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI
Son dakika haberleri: ADANA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI
Son dakika haberleri: ADANA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI
Son dakika haberleri: ADANA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI
Son dakika haberleri: ADANA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI
Son dakika haberleri: ADANA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI
Son dakika haberleri: ADANA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI
Son dakika haberleri: ADANA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI
Son dakika haberleri: ADANA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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