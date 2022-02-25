ADANA'DAKİ UKRAYNALILARDAN BARIŞ ÇAĞRISI

ADANA (DHA) - ADANA'da yaşayan Ukraynalılar, ülkelerinde başlayan savaşın son bulması için barış çağrısı yaptı. Yakınlarına ulaşamayan Ukraynalı kadınlar, gözyaşı döküp yardım istedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasının ardından Adana'da yaşayan Ukraynalılar, Atatürk Parkı'nda bir araya geldi. Çocuklarıyla ülkelerinin bayraklarını taşıyan Ukraynalılar, ' Ukrayna'ya destek ver, Rus saldırganlığına dur de', 'No Putin', 'Savaşa hayır', 'Putin savaşı durdur' yazılı pankartlar açtı. Kentte yaşayan farklı milletlerden çok sayıda kişinin de destek verdiği Ukraynalılar, "Ukrayna yaşasın, kahramanlar yaşasın", "Ne Mutlu Türk'üm diyene" sloganları attı.

'TÜRK KARDEŞLERİMİZ BİZE DESTEK OLSUN'

Grup adına açıklama yapan Ukrayna asıllı Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İrem Tarı, "Bu savaş durmazsa ben kendi hayatımı Ukrayna için vermeye, silahımı alıp gitmeye hazırım. Eşim Türk ve onu zor tutuyorum. O da birlikte gitmeye hazır. Bizim canımız yanıyor. Kimsenin canı yansın istemiyoruz. Lütfen Türk kardeşlerimiz bize yardım edin, bize el uzatın. Biz beraber çok güçlüyüz. Ukrayna'ya destek olan resmi ve resmi olmayan kurumların binalarına Ukrayna bayrağı açmaları bizim için büyük bir destek olur" dedi.

Açıklamanın ardından konuşan Ukraynalı kadınlar da savaşın durması için Türkiye ve diğer ülkelerden destek isteyip, barış çağrısında bulundu. Ülkelerindeki yakınlarına ulaşamadıklarını belirten kadınlar gözyaşı döktü.