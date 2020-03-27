Adana'daki trafik kazasında ikisi polis 3 kişi yaralandı
Adana'da sivil polis aracıyla minibüsün çarpışması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.
27.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:12
Adana'da sivil polis aracıyla minibüsün çarpışması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.
01 AKH 34 plakalı sivil polis aracı ile 01 HA 154 plakalı minibüs, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'ndeki İnönü Parkı önünde çarpıştı.
Kazada 2 polis memuru ile minibüs sürücüsü yaralandı.
Yaralılar, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA