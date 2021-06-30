Adana'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Hacı Sabancı Bulvarı üzerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 CZN 44 plakalı otomobil, demir bariyerlere çarptıktan sonra yol kenarına savruldu.

Kazada yaralanan ve otomobilde sıkışan Murat Koca ve Uğur Göçer, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçtığı belirtilen sürücünün yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney