Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 28 tutuklama
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Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 28 tutuklama

09.02.2021 09:41 | Son Güncelleme: 09.02.2021 09:45
Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 28 tutuklama

ADANA'da, son bir haftada 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 208 şüpheliden 28'i tutuklandı.

ADANA'da, son bir haftada 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 208 şüpheliden 28'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kentte 1 - 7 Şubat tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 146 adrese baskın yapıldı. 208 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda; 2 kilo 260 gram esrar, 1 kilo 205 gram bonzai, 580 uyuşturucu hap, 312 gram kokain, 70 gram metamfetamin, 51 gram eroin, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla, 179'u savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 28 tutuklama
Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 28 tutuklama
Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 28 tutuklama
Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 28 tutuklama
Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 28 tutuklama
Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 28 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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