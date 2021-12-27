Adana'daki 'torbacı' operasyonlarında 7 tutuklama

ADANA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 146 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 20-26 Aralık'ta operasyonlar düzenledi. 146 adrese yapılan baskınlarda 146 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 819 gram bonzai, 629 uyuşturucu hap, 203 gram metamfetamin, 148 gram esrar, 64 gram eroin, 3 gram kokain, ruhsatsız 3 tabanca, tüfek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 149 bin 375 TL ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartı, 130'u ise savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.