Son dakika haber! Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haber! Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber! Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Adana'da narkotik ekiplerinin geçen hafta düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 143 zanlıdan 16'sı tutuklandı.

Adana'da narkotik ekiplerinin geçen hafta düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 143 zanlıdan 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 19-25 Nisan'da uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 143 şüpheli gözaltına alındı, 70 bin 486 uyuşturucu hap, 52 kilo 397 gram esrar, 2 kilo 826 gram sentetik uyuşturucu, 35 gram eroin ve 14 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 143 zanlıdan 16'sı tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 127'si serbest bırakıldı.

Son dakika haber! Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber! Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber! Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber! Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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