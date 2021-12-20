Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 13 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 13 şüpheli tutuklandı
AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da, geçen hafta düzenlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 130 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Adana'da, geçen hafta düzenlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 130 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik 13-19 Aralık'ta çeşitli operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 130 şüpheli gözaltına alındı, 65 gram eroin, 878 gram esrar, 1 kilo 117 gram sentetik uyuşturucu, 251 uyuşturucu hap, 4 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi.

Şüphelilerden 13'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 117'si serbest bırakıldı.

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AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

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