Adana'daki 'torbacı' operasyonlarına 112 tutuklama
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Adana'daki 'torbacı' operasyonlarına 112 tutuklama

01.02.2021 12:32 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:36
Adana'daki 'torbacı' operasyonlarına 112 tutuklama

ADANA'da, son bir ayda 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 746 şüpheliden 112'si tutuklandı.

ADANA'da, son bir ayda 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 746 şüpheliden 112'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Kentte 1-31 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 542 adrese baskın yapıldı. 746 şüphelinin yakalanıp, gözaltına alındığı operasyonlarda; 60 kilo 910 gram esrar, 7 kilo 623 gram bonzai, 2 bin 757 uyuşturucu hap, 1 kilo 160 gram metamfetamin, 502 gram eroin, 2 gram kokain, 2 kök Hint keneviri, 27 ruhsatsız tabanca ve 6 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 746 şüpheliden 112'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 43'ü adli kontrol şartıyla, 591'i ise savcılı talimatıyla serbest bırakıldı.


Adana'daki 'torbacı' operasyonlarına 112 tutuklama
Adana'daki 'torbacı' operasyonlarına 112 tutuklama
Adana'daki 'torbacı' operasyonlarına 112 tutuklama
Adana'daki 'torbacı' operasyonlarına 112 tutuklama
Adana'daki 'torbacı' operasyonlarına 112 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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