Adana'daki "Ters Ev" bir ayda 16 bin ziyaretçiyi ağırladı
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Adana'daki "Ters Ev" bir ayda 16 bin ziyaretçiyi ağırladı

Adana'daki 'Ters Ev' bir ayda 16 bin ziyaretçiyi ağırladı
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Kültür Sanat

Adana'da inşa edilen ve fotoğraf tutkunlarının yeni adresi haline gelen "Ters Ev"i bir ayda 16 bin ziyaretçi gezdi.

Adana'da inşa edilen ve fotoğraf tutkunlarının yeni adresi haline gelen "Ters Ev"i bir ayda 16 bin ziyaretçi gezdi.

Yüreğir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yüreğir Millet Bahçesi'nde 200 metrekareye inşa edilen ev, geçen ay hizmete açıldı.

Açıldığı günden bu yana bir ayda 16 bin kişinin gezdiği "Ters Ev", özellikle fotoğraf tutkunlarınca sıkça ziyaret edildi.

Haftanın her günü 10.00-21.00 saatlerinde gezilebilen "Ters Ev"i, yılda yaklaşık 200 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, eve gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını belirterek, ilçeyi ilklerle ve farklı yeniliklerle buluşturmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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