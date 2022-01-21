Adana'daki "Ters Ev" 6 ayda 45 bin ziyaretçiyi ağırladı

Adana'da, Yüreğir Belediyesi tarafından inşa edilen "Ters Evi"i 6 ayda 45 bin kişi ziyaret etti.

ADANA (AA) - Adana'da, Yüreğir Belediyesi tarafından inşa edilen "Ters Evi"i 6 ayda 45 bin kişi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Millet Bahçesi'nde inşa edilen ve geçen yıl haziranda açılan ev, fotoğraf tutkunları başta olmak üzere çocukların ve gençlerin ilgisini çekiyor.

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle ziyaretçi sayısında artış beklenen Ters Ev'i açıldığından bu yana altı ayda 45 bin kişi ziyaret etti.

Haftanın her günü 09.00-19.00 saatlerinde gezilebilen "Ters Ev", farklı mimari yapısıyla ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, herkesi yarıyıl tatilinde Ters Ev'e beklediklerini kaydetti.