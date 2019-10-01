Adana'daki terör saldırısı

01.10.2019 23:50

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da polislerin taşındığı servis aracına bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü MLKP üyesi iki teröristin, Eskişehir'de hücre evine düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilmesinde emeği geçen polisleri kutladı.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Adana'da 6 gün önce özel harekat polislerimizin taşındığı servis aracına bombalı saldırıyı düzenleyen 2 teröristin bulunmasında ve etkisiz hale getirilmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyor, yaralılarımıza acil şifa diliyorum."

Kaynak: AA