Adana'daki Terör Örgütü Operasyonu

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 13'ü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanıp Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümünde eylem hazırlığı yaptığı iddia edilen örgütün mahalle ve gençlik yapılanmasına yönelik öncesi gün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis iki gün önce 38 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adreslerde yapılan aramada, birer pompalı tüfek ve kurusıkı tabanca, terör örgütünü simgeleyen bez parçası ile örgütsel içerikler bulunan not defteri ele geçirildi.

Kaynak: AA