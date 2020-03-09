Adana'daki terör örgütü DEAŞ davasında 9 sanık beraat etti Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 6'sı tutuklu 9 sanığın beraatine karar verildi.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 6'sı tutuklu 9 sanığın beraatine karar verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Abdülhafiz Y, Ahmet D, Eyüp Ç. Hasan Y, İsa Ç. ve Mahmut D. ile tutuksuz sanıklar R.Ş, R.B, H.Ş. ile avukatları katıldı.

Sanık Ahmet D, savunmasında, DEAŞ terör örgütüyle bir ilgisinin olmadığını ileri sürerek, "Örgütsel bir konumum yoktur. Hakkımdaki tanık beyanları asılsızdır. Hiçbir terör örgütünün eylemine katılmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da DEAŞ terör örgütü üyesi olmadıklarını savunarak, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Duruşma savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, "yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle tüm sanıkların ayrı ayrı beraatine karar verdi.

Kaynak: AA