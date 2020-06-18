Adana'daki terör örgütü DEAŞ davasında 9 sanığın yargılanmasına devam edildi
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Adana'daki terör örgütü DEAŞ davasında 9 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'daki terör örgütü DEAŞ davasında 9 sanığın yargılanmasına devam edildi
18.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:01

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada savunması alınan sanık M.B. DEAŞ terör örgütü üyesi olmadığını belirterek, "Suriye'de örgüt kamplarına katılmadım. Hakkımdaki tanık beyanları gerçek değildir. İddia edildiği gibi sahte kimlik ve kod adı kullanmadım. Beraatimi talep ederim." şeklinde savunma yaptı.

Diğer sanıklar da herhangi bir silahlı eyleme ve örgütsel faaliyete katılmadıklarını ileri sürerek, beraatlarine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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