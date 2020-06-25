Adana'daki terör örgütü DEAŞ davasında 7 sanık beraat etti
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Adana'daki terör örgütü DEAŞ davasında 7 sanık beraat etti

, Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapisleri istenen tutuksuz 7 sanığın beraatine karar verildi.

Adana'daki terör örgütü DEAŞ davasında 7 sanık beraat etti
25.06.2020 17:43 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:43

, Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapisleri istenen tutuksuz 7 sanığın beraatine karar verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.B. terör örgütü DEAŞ'la bağlantısının bulunmadığını iddia ederek, "Örgütsel bir konumum yoktur. Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Terör örgütü üyesi değilim. Beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da terör örgütü DEAŞ'la bir bağlantılarının bulunmadığını savunarak, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanıkların "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, tüm sanıkların beraatine karar verdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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