Adana'daki terör operasyonu

31.10.2019 10:08

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 6 gün önce düzenlenen operasyon kapsamında bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar H.A, H.İ.Ö, M.Y, İ.H.D, A.O, B.Ş, M.K, H.Y, A.Ş. ve G.Ş. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan H.İ.Ö, A.O. ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı ve örgüte eleman kazandırmaya çalıştığı ileri sürülen Suriye uyruklu G.Ş. tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaklaşık 5 aydır teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin eylem arayışında olduğu ve bu amaçla keşif çalışması yaptığı ileri sürüldü.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 25 Ekim'de şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda, bazı dijital materyaller ele geçirilmiş, biri Suriye uyruklu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA