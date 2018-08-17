Adana'daki Terör Operasyonu
Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si savcılık, 10'u mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si savcılık, 10'u mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, 14 Ağustos'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
"Tutuklama" talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlılardan 7'si adli kontrolle, 3'ü ise ev hapsiyle salıverildi.
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulunduğu ve kentte sokak eylemi düzenleyebileceği değerlendirilen şüphelilere yönelik 14 Ağustos'ta düzenlediği operasyonda, 4'ü 18 yaşından küçük 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.