Adana'daki tefecilik operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'daki tefecilik operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'daki tefecilik operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı

Adana'da tefecilik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Adana'da tefecilik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, 8 Nisan'da tefecilik yaparak 45 kişiyi mağdur ettikleri ve 1 milyon 750 bin lira haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 11 şüpheliye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlının işlemleri tamamlandı.

Ekiplerin, şüphelilere ait adreslerde yaptıkları aramalarda her biri 518 bin lira tutarındaki 27 senet ile üzerinde isim ve imzaların yer aldığı, tutar kısmının boş bırakıldığı 26 senet bulduğu öğrenildi.

Zanlılardan 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 4'ü adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1'i savcılıktan, 2'si nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı, 1'i ise tutuklandı.

Polis, adreslerinde bulunamayan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 11 zanlıyı yakalamak için 8 Nisan'da operasyon düzenlemişti. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mario Draghi Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun
Magazin Tuğrul Tülek Demet Akalın Canan Ergüder İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Necip Uysal Gökhan Töre Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adana'daki tefecilik operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 10:30:24. #1.15#
title