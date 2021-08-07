Adana'daki tefecilik operasyonunda yakalanan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı
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Adana'daki tefecilik operasyonunda yakalanan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı

Adana'daki tefecilik operasyonunda yakalanan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 zanlıdan 9'u tutuklandı, 8'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 zanlıdan 9'u tutuklandı, 8'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekiplerinin 3 Ağustos'ta tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldığı 17 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, 3 Ağustos'ta 110 kişiyi mağdur edip 5 milyon 700 bin lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülenlere yönelik operasyonda 17 zanlıyı gözaltına almıştı. Şüphelilerin evlerindeki aramada, birer ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 2 kesici alet, 121 bin 940 lira, 8 bin 500 avro, 2 milyon 350 bin lira değerinde 35 çek, 91 senet, 20 tapu ile POS cihazı ve dijital malzemeler ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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