Adana'daki "tefeci" operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlıdan 6'sı tutuklandı

Adana'da "tefecilik" yaparak yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince 2 Şubat'ta "tefecilik" yaparak 91 kişiyi mağdur edip yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 1'i kadın 14 şüphelinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Kentte akaryakıt istasyonu işletmeciliği yapan M.Ö'nün 2017'de zanlılardan M.K'den faizle 400 bin lira aldığı, borcunu ödeyemeyince kendisi ve ailesine yönelik ölüm tehdidi yapıldığı ileri sürüldü.

M.Ö'nün bu gelişmelerin ardından bunalıma girerek işletmesinde tabancayla intihar girişiminde bulunduğu, devreye giren yakınlarının çabasıyla bundan vazgeçtiği öğrenildi.

Mağdurlar arasındaki A.Ç'nin de şüphelilerden İ.G, C.D, A.D, H.K. A.D. ile M.K. ve oğlu A.K'den farklı tarihlerde yüksek faizle toplam 3 milyon 420 bin lira aldığı, borcuna karşı 4 milyon 250 bin lira değerindeki 12 arsa, 2 milyon lira tutarında 3 çek ve 200 bin lira verdiği öne sürüldü.

Kentin tanınmış şekerlemecisi de mağdurlar arasında

Araştırmalarda, şehrin tanınmış şekerlemecisi A.Ö'nün de şüpheliler arasındaki H.K'den 1 milyon 300 bin lira aldığı, ödeme güçlüğü çekince 4 arsa ile iş yerinin yüzde 5 hissesini zanlılara verdiği iddia edildi.

Şüpheliler A.D, T.K, A.D, U.G, A.K, M.K, İ.G, C.D, İ.K, T.Y. ile H.K, oğlu S.K, gelini M.K. ve kardeşi M.K. emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen ve savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan H.K. ve kardeşi M.K. ile A.D, T.K, İ.G. ve A.D. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Polis, 2 Şubat'ta "tefecilik" yaparak 91 kişiyi mağdur edip yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç sağladığı öne sürülen 14 zanlıyı eş zamanlı operasyonla yakalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun