Adana'daki tefeci operasyonunda 21 gözaltı

Adana'da şafak vakti tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Adana'da şafak vakti tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte 68 kişiye faiz karşılığı para vererek 10 milyon 350 bin lira haksız kazanç sağlayan şebekeyi tespit etti.

Şebeke üyesi 25 kişiyi belirleyen ekipler, Cumhuriyet Savcılığının şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkartmasının ardından bugün sabah operasyon için harekete geçti.

Şafak vakti düzenlenen operasyonda çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda toplam 5 milyon 730 bin TL tutarında 12 senet, 9 çek ve senet fotokopisi, 2 araç satış sözleşmesi, ruhsatsız 5 pompalı tüfek, 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, tefecilikten elde edildiği değerlendirilen 54 bin 150 TL para, 2 pos cihazı, farklı kişilere ait 12 kredi kartı ile gümrük kaçağı 56 cep telefonu ele geçirildi.

Adreslerinde bulunmayan 4 kişiyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı