Adana'daki tefeci operasyonunda 21 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Adana'daki tefeci operasyonunda 21 gözaltı

Adana'daki tefeci operasyonunda 21 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da şafak vakti tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Adana'da şafak vakti tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte 68 kişiye faiz karşılığı para vererek 10 milyon 350 bin lira haksız kazanç sağlayan şebekeyi tespit etti.

Şebeke üyesi 25 kişiyi belirleyen ekipler, Cumhuriyet Savcılığının şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkartmasının ardından bugün sabah operasyon için harekete geçti.

Şafak vakti düzenlenen operasyonda çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda toplam 5 milyon 730 bin TL tutarında 12 senet, 9 çek ve senet fotokopisi, 2 araç satış sözleşmesi, ruhsatsız 5 pompalı tüfek, 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, tefecilikten elde edildiği değerlendirilen 54 bin 150 TL para, 2 pos cihazı, farklı kişilere ait 12 kredi kartı ile gümrük kaçağı 56 cep telefonu ele geçirildi.

Adreslerinde bulunmayan 4 kişiyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - ADANA

Adana'daki tefeci operasyonunda 21 gözaltı
Adana'daki tefeci operasyonunda 21 gözaltı
Adana'daki tefeci operasyonunda 21 gözaltı
Adana'daki tefeci operasyonunda 21 gözaltı
Adana'daki tefeci operasyonunda 21 gözaltı
Adana'daki tefeci operasyonunda 21 gözaltı
Adana'daki tefeci operasyonunda 21 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Asansörle duvar arasına sıkışan 2 yaşındaki minik Eren, feci şekilde can verdi! Panik anları kamerada
Asansörle duvar arasına sıkışan 2 yaşındaki minik Eren, feci şekilde can verdi! Panik anları kamerada
Son dakika 3. sayfa: 2 yaşındaki çocuk asansörde sıkışarak feci şekilde can verdi
Son dakika 3. sayfa: 2 yaşındaki çocuk asansörde sıkışarak feci şekilde can verdi
İki kadının katil zanlısının babası da kadın katili çıktı
İki kadının katil zanlısının babası da kadın katili çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Deniz Çakır Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Şenol Güneş Ufuk Sarıca Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'daki tefeci operasyonunda 21 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 17:03:44. #1.14#

title