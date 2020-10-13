Adana'daki taşınmazlar için özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi perşembe yapılacak
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Adana'daki taşınmazlar için özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi perşembe yapılacak

13.10.2020 17:21 | Son Güncelleme: 13.10.2020 17:24
Adana'daki taşınmazlar için özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi perşembe yapılacak

Maliye hazinesine ait Adana'daki taşınmazlar için özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi perşembe günü Özelleştirme İdaresi Başkanlığında yapılacak.

Maliye hazinesine ait Adana'daki taşınmazlar için özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi perşembe günü Özelleştirme İdaresi Başkanlığında yapılacak.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan maliye hazinesine ait Adana'nın Ceyhan ilçesindeki 9 taşınmaz için nihai pazarlık görüşmesi perşembe günü 11.30'da idarenin toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Açıklamada yer alan teklif sahipleri listesi şöyle:

Toros Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ, Simgetek İmalat ve Mühendislik AŞ, Centaş Çelik Konstrüksiyon İnşaat Tesisat Taahhüt Turizm Ticaret Ltd. Şti, Alde Kimya Sanayi Ticaret Yatırımlar Ltd. Şti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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