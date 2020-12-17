Adana'daki tarlaların bereketi uzaydan artacak
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Adana'daki tarlaların bereketi uzaydan artacak

17.12.2020 12:07 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:11
Adana'daki tarlaların bereketi uzaydan artacak

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 'Tarladaki Bereket Servisi' hizmeti başladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 'Tarladaki Bereket Servisi' hizmeti başladı. Başkan Zeydan Karalar, her zaman üreticilerin yanında olacağını söyledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, üreticilere yönelik başlattığı 'Tarladaki Bereket Servisi'nin lansmanını Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirdi. Hizmet kapsamında çiftçilerin ürünlerine yönelik günlük özel yetiştiricilik önerileri verilecek, sulama, gübreleme, ilaçlama zamanları bildirilecek, hastalık ve zararlılara karşı mücadelede tavsiyelerde bulunulup, hava afeti ve risklerine karşı 50 farklı alanda önceden uyarılar yapılacak.

Lansmanda konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, her zaman üreticilerin yanında olacağını söyleyerek, "Bu sistem üretici için önemli. Büyük çiftçinin zaten kendine özel programları var. Önemli olan küçük çiftçinin yanında olmak. Hizmetlerimizi arttırarak devam edeceğiz. Bu uygulama ilk Adana'da oluyor. Burada ki amaçlanan şey erken uyarı. Çiftçi yağmur yağacağını önceden öğrenecek. Nerde ne kadar ürün ekiliyor onu bilecek" diye konuştu.

Başkan Karalar'dan sonra Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hasan Deda Büyüköztürk sunum gerçekleştirdi.

Gerçekleşen lansmana ziraat odalarının başkanları ve üreticiler katıldı. - ADANA

Adana'daki tarlaların bereketi uzaydan artacak
Adana'daki tarlaların bereketi uzaydan artacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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