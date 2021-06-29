Adana'daki taksici cinayetinin zanlısı, 300 kamera kaydından 500 saatlik görüntü incelenerek yakalandı
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Adana'daki taksici cinayetinin zanlısı, 300 kamera kaydından 500 saatlik görüntü incelenerek yakalandı

Adana'daki taksici cinayetinin zanlısı, 300 kamera kaydından 500 saatlik görüntü incelenerek yakalandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da bir taksiciyi tabancayla öldürüp aracını gasbederek kaçan şüpheli, polisin 300 kamera kaydından yaklaşık 500 saatlik görüntüyü incelemesiyle tespit edilerek yakalandı.

Adana'da bir taksiciyi tabancayla öldürüp aracını gasbederek kaçan şüpheli, polisin 300 kamera kaydından yaklaşık 500 saatlik görüntüyü incelemesiyle tespit edilerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 24 Haziran'da merkez Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde taksi sürücüsü Fazil Yoğun'u (47) tabancayla vurarak öldürdükten sonra aracını gasbederek kaçan şüpheliyi yakalamak için 300 güvenlik kamerasından elde ettiği yaklaşık 500 saatlik görüntüyü incelemeye aldı.

Ekipler, görüntülerden sürücü Yoğun'un Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde aracına aldığı kadın müşterisini daha sonra İbo Osman Caddesi'nde bıraktığı, bu sırada aracına binen erkek müşterisiyle olayın yaşandığı bölgeye gittiğini tespit etti.

Görüntülerden yola çıkan ekipler gasbedilen aracı Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla görüntülerde sağ ayağının aksadığını fark ettiği bu kişinin "uyuşturucu madde ticareti" suçundan girdiği cezaevinden bir süre önce tahliye edilen Soner A. (53) olduğunu belirledi.

Şüpheli çatıda yakalandı

Polisin bölgedeki bir otelde kaldığı bilgisine ulaştığı Soner A, adrese düzenlenen operasyonla çatıda saklanırken yakalandı. Zanlının üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin cinayeti itiraf ettiği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının, maktul Fazil Yoğun'un kullandığı taksiye binmesi bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Taksi şoförü Fazil Yoğun, 24 Haziran'da Şambayadı Mahallesi'nde bir kişi tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetmişti.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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Adana'daki taksici cinayetinin zanlısı, 300 kamera kaydından 500 saatlik görüntü incelenerek yakalandı - Haberler
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