Adana'daki Suriyelilere Arapça anonslarla 'evde kalın' çağrısı Adana'daki Suriyelilere Arapça anonslarla 'evde kalın' çağrısıADANA'da polis, ekip araçlarıyla ülkelerindeki savaştan kaçarak kente yerleşen Suriyelilere, Arapça 'evde kalın' çağrısı yaptı.

Adana'daki Suriyelilere Arapça anonslarla 'evde kalın' çağrısı

ADANA'da polis, ekip araçlarıyla ülkelerindeki savaştan kaçarak kente yerleşen Suriyelilere, Arapça 'evde kalın' çağrısı yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs salgınını engellemek amacıyla Suriyelilerin yoğun olarak yaşağını Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde uygulama yaptı. Polis, alışveriş yapan ve işyerlerini açan Suriyelileri ekip otolarından Arapça 'Dikkat dikkat kendi ve toplum sağlığınız için zorunlu haller dışında evden çıkmayın' anonslarıyla uyardı.

Ardından sokak aralarına giren ekipler, Suriyelileri tek tek uyararak evlerine dönmelerini istedi.

Kaynak: DHA