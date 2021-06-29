Adana'daki suç örgütü soruşturmasında 10 şüpheli tutuklandı

Adana'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Adana'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "öldürme, yaralama, iş yeri kurşunlama, tehdit ve darp ile tahsilat yapma ve yağma" gibi suçlara karışan çıkar amaçlı kurulmuş silahlı suç örgütüne yönelik 10 aylık takibin ardından 25 Haziran'da düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 7'si, savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Zanlılardan adliyeye sevk edilen 2'si kadın 22 şüpheliden 11'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 12'si daha salıverildi, elebaşı olduğu iddia edilen B.Z. ve oğlu T.Z'nin de arasında olduğu 10'u tutuklandı.

Ekipler, adreslerinde bulunamayan ve haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şüphelilere ait bir adreste yapılan aramaya ilişkin polis kamerasına yansıyan görüntüler de basınla paylaşıldı. Görüntülerde, bir evin mutfak dolabındaki gizli bölmede tabanca ve bu silaha ait çok sayıda mermi çıktığı görülüyor.

Polis ekipleri, 25 Haziran'da çıkar amaçlı silahlı suç örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürülen 32 şüpheliyi yakalamak için belirlediği 36 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Özel harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda zanlı yakalanmıştı.

Bu arada, suç örgütüne yönelik son zamanlarda düzenlenen operasyonlarda, ruhsatsız 19 tabanca, 12 av tüfeği, 249 mermi, 5 çelik yelek, dürbün ve 37 uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun