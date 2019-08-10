Adana'daki silahlı ve bıçaklı kavga

10.08.2019 10:09

Adana'da bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde 5 gün önce S.F'nin (26) öldüğü, arkadaşı M.Ö. (28) ile olayla ilgisi bulunmayan H.A. (26) ve S.C.E'nin (5) yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında M.S.K. (19), G.T. (22), E.E. (38) ve A.Ş'yi (19) gözaltına aldı.

Pompalı tüfeği kullandığı öne sürülen M.S.K. ile maktul S.F'nin daha önce arkadaş oldukları, maktulün zanlının kayınvalidesinin evine silahla ateş açtığı gerekçesiyle tutuklandığı ve 20 gün önce tahliye edildiği belirtildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan M.S.K, G.T. ve E.E. tutuklandı, A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayda yaralanan 5 yaşındaki S.C.E'nin zanlı E.E'nin oğlu olduğu öğrenildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde husumetli iki grup arasında buluşma esnasında kavga çıkması, yol kenarında gizlenen M.S.K'nin S.F. ve M.Ö'ye pompalı tüfekle ateş açması, yaralılardan biri uzaklaşmaya çalışırken peşinden gidip yakın mesafeden ateş etmesi yer alıyor.

Kayıtların devamında yere düşen yaralıya başka bir kişinin tekme attığı görülüyor.

Olay

Sümer Mahallesi'nde 5 Ağustos'ta S.F. ve M.Ö. husumetli oldukları kişilerle barışmak için yanlarına gittikleri esnada tartışma çıkmış, silahlı ve bıçaklı kavgada S.F. ve M.Ö. ile H.A. ve S.C.E. yaralanmıştı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.F. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA