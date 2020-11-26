Son dakika haberleri | Silahlı market soygunu zanlısı yakalandı
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Son dakika haberleri | Silahlı market soygunu zanlısı yakalandı

26.11.2020 09:53 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:55

Son dakika habere göre Adana'da bir marketin personeline silahla tehditte bulunup kasadaki 1770 lirayı gasbeden zanlı tutuklandı.

Adana'da bir marketin personeline silahla tehditte bulunup kasadaki 1770 lirayı gasbeden zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir hafta önce merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir markete girerek pompalı tüfekle personele tehditte bulunup kasadan 1770 lira gasbeden şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bölgedeki yaklaşık 150 güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler Fazlı Ö. (41) olduğunu belirledikleri zanlıyı adresinde gözaltına aldı.

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Zanlının adresinde bulunan 600 liraya el konuldu, olayda kullanılan silah ise Fatih Mahallesi'ndeki metruk bir evin bahçesinde ele geçirildi.

Fazlı Ö'nün emniyetteki ifadesinde, yaklaşık 7 ay önce Büyükşehir Belediyesindeki işinden çıkarıldığını, eşi ve iki çocuğuyla ailesinin evine yerleştiklerini ve iş bulamaması nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadıklarını ileri sürdüğü, gasbı da bu nedenle yaptığını iddia ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soygun güvenlik kamerasına yansıdı

Zanlı Fazlı Ö'nün soygunu, marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülere göre, başında bere, yüzünde tıbbi maske bulunan zanlı markete girip bir su aldıktan sonra kasaya yöneliyor. Zanlı, ücret için para verdiği görevliye daha sonra yanındaki poşetten çıkardığı pompalı tüfeği doğrultuyor. Bunun üzerine görevli ellerini havaya kaldırdıktan sonra kasadaki paraları zanlıya veriyor. Şüpheli, paraları alarak marketten uzaklaşıyor.

Pınar Mahallesi'ndeki bir markete 19 Kasım'da giren zanlı, görevliyi pompalı tüfekle tehdit ederek kasadaki 1770 lirayı aldıktan sonra kaçmıştı. Market görevlisinin durumu bildirmesi üzerine polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Son dakika haberleri | Silahlı market soygunu zanlısı yakalandı
Son dakika haberleri | Silahlı market soygunu zanlısı yakalandı
Son dakika haberleri | Silahlı market soygunu zanlısı yakalandı
Son dakika haberleri | Silahlı market soygunu zanlısı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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