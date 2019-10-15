Adana'daki silahlı kavga davasında karar

15.10.2019 17:12

Adana'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 4'ü tutuklu 8 sanıktan 6'sı cezaya çarptırıldı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar Ahmet K, oğulları Ferdi, Maşallah ve Nevzat K. ile müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, dava dosyasında araştırılacak başka husus olmadığını belirtti.

Olayda yaralanan Fatih Durdu, önceki savunmalarını tekrarladığını belirterek, "Sırtımdaki kurşunun ağrısı halen devam etmektedir. Kurşun hala çıkarılmamıştır. Psikolojik olarak çok zor durumdayım." dedi.

Öldürülen Yasin Durdu'nun eşi Heyhat Durdu, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Sanıklardan Ferdi K, son savunmasında olay nedeniyle çok üzgün olduğunu söyledi.

Nevzat K. ise iftira nedeniyle 20 ayı aşkın süredir tutuklu olduğunu ve olayda kimseyi darbetmediğini savundu.

Sanıkların babası Ahmet K, olay nedeniyle mağdur olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Ahmet K. ile oğulları Maşallah, Nevzat ve Ferdi K'yi "kasten adam öldürme ve adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplam 22'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum etti.

Diğer sanıklar Hamza K'ye "kasten öldürme suçuna yardım etme ve adam öldürmeye teşebbüsten" 11 yıl 3 ay, Fatih A'ya "suç delillerini gizlemekten" 3 bin lira adli para cezası verildi.

Ağabeyinin suçunu üstlenmek isteyen 17 yaşındaki F.K'ye ceza verilmesine yer olmadığına karar verilirken, Önder K. ise beraat etti.

Heyet, tutuklu baba ve oğullarının tutukluluğunun devamını da kararlaştırdı.



Adana'da 28 Kasım 2017'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Yasin Durdu tabancayla öldürülmüş, kardeşi Fatih Durdu yaralanmıştı.

Kaynak: AA