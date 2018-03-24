Adana'daki Silahlı Kavga

Merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavganın firari zanlısı yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde 4 gün önce Cebrail Yılmaz'ın (22) sokakta silahla vurularak hayatını kaybetmesi olayının firari şüphelisi Hüseyin A'yı (28) arama çalışması başlattı.

Saklandığı adresi tespit eden ekipler zanlıyı burada gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Gülbahçesi Mahallesi'nde 20 Mart'ta iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada Cebrail Yılmaz ağır yaralanmış, kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamamıştı. Olayı haber alan polis ekipleri, firari zanlı Hüseyin A'yı yakalamak için çalışma başlatmıştı.