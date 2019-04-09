Adana'daki Silahlı Aile Kavgası

Adana'da boşanma aşamasındaki eşinin babaevine silahlı saldırı düzenleyen ve 3 kişiyi öldürüp bir kişiyi yaralayan zanlıya ait olduğu ileri sürülen hafif ticari aracı park halinde bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde boşanma aşamasındaki 23 yıllık eşi Ayla Ö. (39), kayınbiraderi İzzet Bahri İrketi (45), ve baldızı Reyhan İrketi'yi (51) öldürüp, kaynanası Hacer İrketi'yi (80) de yaraladığı ileri sürülen Mehmet Ö'yü yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Soruşturma kapsamında zanlının gidebileceği adresleri tespit eden ekipler, yaptıkları araştırmalarda şüpheliye ait olduğu ileri sürülen 01 AHE 28 plakalı hafif ticari aracı, Yeşilyurt Mahallesi'nde bir sokakta park halinde buldu.

Ekipler ön incelemesini yaptıkları hafif ticari aracı, cumhuriyet savcısının talimatıyla detaylı incelemek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

7 Nisan'da ayrı yaşadığı eşi Ayla Ö'nün kaldığı babaevine giden zanlı Mehmet Ö. ile aile bireyleri arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

Bunun üzerine Mehmet Ö, tabancayla eşi Ayla Ö. ile kayınbiraderi Bahri İrketi, baldızı Reyhan İrketi ve kayınvalidesi Hacer İrketi'yi yaralayıp kaçmıştı.



Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ayla Ö, Reyhan İrketi, Bahri İrketi müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA