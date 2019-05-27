Adana'daki sigara kaçakçılığı operasyonu

ADANA(AA) - Adana'da, bir kamyonette 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmesiyle ilgili biri tutuksuz iki sanık hakkında dava açıldı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 13 Mart'ta Doğankent Bahçelievler Mahallesi'nde kovalamaca sonucu durdurulan kamyonette yapılan aramada kutular içinde 30 bin paket gümrük kaçağı sigaranın ele geçirilmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.

Adana 4. Sulh Ceza Hakimliğince piyasa değeri 304 bin 339 lira olan sigaralar ile kamyonete el konulma kararı verilirken, Kaçakçılık Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı, tutuklanıp daha sonra ara kararla tahliye edilen kamyonet sürücüsü Serkan A. ile sigaraların sahibi olduğunu savcılığa gelip itiraf edip tutuklanan Mehmet K. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan iddianame hazırladı.

Adana 1. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame yapılan inceleme sonucunda kabul edildi.

Savcı, her iki şüphelinin de 6'şar yıla kadar hapis ve 20'şer bin gün adli para cezasına mahkum edilmelerini istedi.

İddianamede ifadelerine yer verilen şüphelilerden Serkan A. olay günü İbrahim isimli kişinin 100-150 lira vereceğini söylemesi üzerine aracı belirtilen bir yere götürmek için kullandığını, araçta gümrük kaçağı sigara olduğunu bilmediğini iddia etti.

Diğer şüpheli Mehmet K. de Serkan A'nın olayla ilgisi olmadığın öne sürerek, gümrük kaçağı sigaraları piyasaya sürmeye çalıştığını itiraf etti.

Sanıklar önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlanacak.

Kaynak: AA