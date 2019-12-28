Adana'daki sağanakta mağdur olanlara AFAD'dan yardım
Adana'daki sağanak ve ardından yaşanan taşkın nedeniyle mağdur olanlara Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca yatak ve battaniye yardımı yapıldı.
Adana'daki sağanak ve ardından yaşanan taşkın nedeniyle mağdur olanlara Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca yatak ve battaniye yardımı yapıldı.
AFAD tarafından, Adana Valiliği koordinasyonunda, Seyhan, Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde yağışlardan etkilenenlere 5 bin yatak ve 10 bin battaniye dağıtıldı.
Yardım çalışmalarının devam edeceği belirtildi.