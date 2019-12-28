Adana'daki sağanakta mağdur olanlara AFAD'dan yardım
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Adana'daki sağanakta mağdur olanlara AFAD'dan yardım

Adana'daki sağanak ve ardından yaşanan taşkın nedeniyle mağdur olanlara Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca yatak ve battaniye yardımı yapıldı.

28.12.2019 20:00 | Son Güncelleme: 28.12.2019 20:06
Adana'daki sağanakta mağdur olanlara AFAD'dan yardım

'daki sağanak ve ardından yaşanan taşkın nedeniyle mağdur olanlara Afet ve Acil Durum Yönetimi () Başkanlığınca yatak ve battaniye yardımı yapıldı.

AFAD tarafından, koordinasyonunda, Seyhan, Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde yağışlardan etkilenenlere 5 bin yatak ve 10 bin battaniye dağıtıldı.

Yardım çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
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