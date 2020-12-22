Adana'daki rüşvet soruşturmasında şüpheliler adliyeye getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adana'daki rüşvet soruşturmasında şüpheliler adliyeye getirildi

22.12.2020 19:41 | Son Güncelleme: 22.12.2020 19:46

Adana'nın Ceyhan Belediyesine yapılan düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınanlar Ceyhan adliyesine getirildi.

Adana'nın Ceyhan Belediyesine yapılan düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınanlar Ceyhan adliyesine getirildi.

Ceyhan Adalet Sarayı çevresinde çevik kuvvet ekipleri geniş güvenlik önlemleri alındı. 17 şüpheli sanıklar Adana Adli Tıp ve Ceyhan'da Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından Ceyhan adliyesine getirildi. Ceyhan Belediyesinde görev yapan şüphelilerin ilçedeki iş insanlarından imar ve ruhsatla ilgili eksiklikler gerekçe gösterilerek rüşvet talebinde bulundukları hususundaki iddialar üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında şüphelilere Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri ve Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri desteğiyle 5 Şubat tarihinden itibaren teknik ve fiziki takip başlatıldığı öğrenildi. Yapılan bu takipler sonucunda eski belediye başkanı Kadir Aydar'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu" örgütün lideri olduğu ve bu örgütün, rüşvet ve irtikap suçlarını işlediği iddiasıyla yargılandığı öğrenildi. İfadeleri tamamlanan zanlılar geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 23 kişiden 6 kişinin emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kaldığı netlik kazandı. 17 şüpheli sanık, yüze yakın ifade ve 35 kişiyi kapsayan dosya hakim karşısında incelenmeye başladı. - ADANA

Adana'daki rüşvet soruşturmasında şüpheliler adliyeye getirildi
Adana'daki rüşvet soruşturmasında şüpheliler adliyeye getirildi
Adana'daki rüşvet soruşturmasında şüpheliler adliyeye getirildi
Adana'daki rüşvet soruşturmasında şüpheliler adliyeye getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NERİMAN ÇELEBİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Arto Hande Erçel Acun Ilıcalı Mustafa Üstündağ
Spor Ozan Tufan Vitor Hugo Fatih Terim Mauricio Lemos Malcolm Thomas
Tüm Haberler Adana İngiltere Uyuşturucu Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'daki rüşvet soruşturmasında şüpheliler adliyeye getirildi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 19:47:13. #1.14#
title