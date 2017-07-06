Adana'daki PKK Operasyonunda 3 Tutuklama

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 kişiden 3'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.



Terör örgütü PKK üyesi olduğu ve örgüt adına mahallelerdeki korsan gösterileri düzenlediği ileri sürülen şahıslara yönelik 23 Haziran'da yapılan operasyonda Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, 12'si kadın 31 kişi yakalanmıştı. Sorguları tamamlanan zanlılardan 3 kadın emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 9'u kadın 28 kişi sabah saatlerinde sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirildi.



Geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 28 kişiden, örgüt mensubu İbrahim C., Rodi B. ve Hamdusena A. tutuklandı. Diğer 25 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA