Adana'daki PKK/KCK davasında yargılanan 6 sanığa 3 yıl 9'ar ay hapis cezası
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Adana'daki PKK/KCK davasında yargılanan 6 sanığa 3 yıl 9'ar ay hapis cezası

01.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:40
Adana'daki PKK/KCK davasında yargılanan 6 sanığa 3 yıl 9'ar ay hapis cezası

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin davada "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan 6 sanık 3 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin davada "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan 6 sanık 3 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar N.O, S.O, R.O, İ.E, M.G. ve S.B. ile avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların 17 Şubat 2016'da PKK/KCK'nın çağrısı üzerine merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde düzenlenen yasa dışı gösterilere katıldıkları ve olaya müdahale eden polis ekiplerine mukavemette bulundukları dikkate alınarak üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık İ.E. PKK/KCK üyesi olmadığını savunarak, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Ben korsan gösterilere katılmadım. Polislere karşı hiçbir saldırı girişiminde bulunmadım. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da PKK/KCK ile bağlantılarının bulunmadığını öne sürerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırdığı sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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