Adana'daki PKK/KCK davasında yargılanan 3 sanıktan 1'ine hapis cezası
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Adana'daki PKK/KCK davasında yargılanan 3 sanıktan 1'ine hapis cezası

Adana'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik davada "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan 3 sanıktan biri 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatine karar verildi.

Adana'daki PKK/KCK davasında yargılanan 3 sanıktan 1'ine hapis cezası
07.09.2020 13:03 | Son Güncelleme: 07.09.2020 13:03

Adana'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik davada "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan 3 sanıktan biri 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatine karar verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar F.A, S.B. ve E.B. ile avukatları katıldı.

Hakkındaki suçlamalar hatırlatılarak savunması alınan tutuksuz sanık F.A, PKK/KCK üyesi olmadığını ileri sürerek, "Terör örgütüyle bir bağlantım yoktur. Ben maske kullanarak yasa dışı gösterilere katılmadım. Polis ekiplerine karşı direnmedim. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da PKK/KCK üyesi olmadıklarını savunarak beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık F.A'nın cezalandırılması, diğer sanıkların ise delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, sanık F.A'yı "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırarak, diğer sanıkların beraatine karar verdi.

Kaynak: AA

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