Adana'daki PKK/KCK davasında 8 sanığın yargılanmasına devam edildi

04.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:26

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan 3'ü tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Baran G, İzzeddin Y, Veysi B. ve bazı tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı.

Hakkındaki suçlamalar hatırlatılarak savunması alınan sanık Baran G, PKK/KCK üyesi olmadığını ileri sürerek, "Silahlı hiçbir eyleme katılmadım. Adana'da birtakım örgütsel malzemelerin üzerinde tespit edilen parmak izleri bana ait değildir. Terör örgütünün gençlik yapılanmasıyla bağlantım yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da PKK/KCK üyesi olmadıklarını savunarak tahliye ya da beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA