Adana'daki orman yangınlarıyla ilgili yakalanan 4 şüpheli serbest bırakıldı

Adana'nın Feke ve İmamoğlu ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adana'nın Feke ve İmamoğlu ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Feke ilçesi Bahçecik Mahallesi ile İmamoğlu ilçesi Çörten ve Otluk mahallelerinde 5 Ekim'de çıkan yangınlarla ilgili dün jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler İ.C, E.K, O.G. ve H.Y, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu