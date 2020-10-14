Adana'daki orman yangınlarıyla ilgili yakalanan 4 şüpheli serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana'daki orman yangınlarıyla ilgili yakalanan 4 şüpheli serbest bırakıldı

14.10.2020 16:41 | Son Güncelleme: 14.10.2020 16:44
Adana'daki orman yangınlarıyla ilgili yakalanan 4 şüpheli serbest bırakıldı

Adana'nın Feke ve İmamoğlu ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adana'nın Feke ve İmamoğlu ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Feke ilçesi Bahçecik Mahallesi ile İmamoğlu ilçesi Çörten ve Otluk mahallelerinde 5 Ekim'de çıkan yangınlarla ilgili dün jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler İ.C, E.K, O.G. ve H.Y, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Vladimir Putin Engin Yıldırım Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Şevval Sam Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Vitor Hugo Erol Bulut Metin Oktay Sergen Yalçın Manuel Fernandes
Daha Fazla Apple Kadir Şeker Engin Yıldırım Anayasa Mahkemesi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'daki orman yangınlarıyla ilgili yakalanan 4 şüpheli serbest bırakıldı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 16:46:54. #1.14#
title