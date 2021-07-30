Son dakika haberleri... Orman yangınında hasar oluşan mezarlıkta şehit kabri ve Türk bayrakları zarar görmedi
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Son dakika haberleri... Orman yangınında hasar oluşan mezarlıkta şehit kabri ve Türk bayrakları zarar görmedi

Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Adana'nın Aladağ ilçesinde dün çıkan orman yangınında hasar oluşan mezarlıkta, Mardin'de 2016 yılında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Serdar Yıldırım'ın kabri ve Türk bayraklarının zarar görmedi.

Adana'nın Aladağ ilçesinde dün çıkan orman yangınında hasar oluşan mezarlıkta, Mardin'de 2016 yılında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Serdar Yıldırım'ın kabri ve Türk bayraklarının zarar görmedi.

İlçeye bağlı Boztahta Mahallesi'nde dün gece saatlerinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangından etkilenen Boztahta Mahallesi Mezarlığı'nın bir kısmında hasar oluştu.

Mezarlıkta bulunan şehit Yıldırım'ın kabri ve çevresindeki Türk bayrakları ise yangında zarar görmediği tespit edildi.

Aladağ ilçesinde, dün gece saatlerinde yangın çıkmış, kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler Karaisalı ve İmamoğlu ilçelerinin sınırlarına kadar yayılmıştı. Yangın bölgesinde bazı evler tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Son dakika haberleri... Orman yangınında hasar oluşan mezarlıkta şehit kabri ve Türk bayrakları zarar görmedi
Son dakika haberleri... Orman yangınında hasar oluşan mezarlıkta şehit kabri ve Türk bayrakları zarar görmedi
Son dakika haberleri... Orman yangınında hasar oluşan mezarlıkta şehit kabri ve Türk bayrakları zarar görmedi
Son dakika haberleri... Orman yangınında hasar oluşan mezarlıkta şehit kabri ve Türk bayrakları zarar görmedi
Son dakika haberleri... Orman yangınında hasar oluşan mezarlıkta şehit kabri ve Türk bayrakları zarar görmedi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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