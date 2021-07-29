Adana'daki orman yangınında evler alevlere teslim oldu

Adana'daki orman yangınında evler alevlere teslim oldu Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle şiddetini arttırmaya devam ediyor.

Adana'daki orman yangınında evler alevlere teslim oldu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle şiddetini arttırmaya devam ediyor. Günün aydınlanmasıyla beraber itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri müdahaleleri sürdürüyor. Köylere sıçrayan yangında yanan bir ev anbean görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesine bağlı, Kızlarsekisi, Salmanlı ve Akarca mahallerinde dün akşam 19.45 sıralarında ormandan yangın çıktı. Yangına yaklaşık 200 arazözle beraber çok sayıda iş makinası gönderildi. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını başladığı andan itibaren sabahın ilk ışığıyla birlikte yangına müdahalesi hız kesmeden devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle artan yangın henüz kontrol altına alınmadı.

"Yangın köydeki evlere sıçradı"

Yangının başladığı Kızlarsekisi Mahallesi tamamen tahliye edilirken birçok ev yanarak kül oldu. Bir evin ise yanma anbean kameralara yansıdı. Yangından ötürü evini alevlerden kurtarmak isteyen bir kişi, bölgede denetleme yapan jandarma ekiplerince zorla ikna edildi.

Jandarma ekipleri, adamı evinden çıkararak sağlık ekiplerini götürmeye gitti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye