Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı
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Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

Adana'nın Pozantı ilçesinde 9 Eylül'de başlayan ve devam eden orman yangınına havadan müdahaleye tekrar başlandı.

Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı
13.09.2020 10:15 | Son Güncelleme: 13.09.2020 10:18

Adana'nın Pozantı ilçesinde 9 Eylül'de başlayan ve devam eden orman yangınına havadan müdahaleye tekrar başlandı.

Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Dün havanın kararması nedeniyle ara verilen yangına havadan müdahale, sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle bir süre gecikti.

Sis ve olumsuz şartların ortadan kalkmasıyla 2 helikopter yangına havadan müdahale etmeye başladı.

Yangına karadan da ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA

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