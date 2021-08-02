Adana'da ki orman yangını kontrol altına alındı
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Adana'da ki orman yangını kontrol altına alındı

Adana'da ki orman yangını kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | Güncel

- Adana'da ki orman yangını kontrol altına alındı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

- Adana'da ki orman yangını kontrol altına alındı

ADANA - Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Çukurova ilçesine bağlı Küçükçınar Mahallesi'nde başlayan yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve söndürme helikopteri sevk edildi. Ekipler söndürme çalışmalarını sürdürürken, alevler rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

Ekiplerin yaklaşık 4 saat boyunca havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Başkan Çetin, helikopterlerin arka arkaya doğru atışlar yapması sonucu yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Adana'da ki orman yangını kontrol altına alındı
Adana'da ki orman yangını kontrol altına alındı
Adana'da ki orman yangını kontrol altına alındı
Adana'da ki orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici

Adana'da orman yangını (2)
Adana'da orman yangını (2)
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