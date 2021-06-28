"Orman Ekosistem Köprüsü" yaban hayvanlarının güvenli geçiş rotası oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Orman Ekosistem Köprüsü" yaban hayvanlarının güvenli geçiş rotası oluyor

Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yaban hayvanlarını korumak amacıyla Tarsus-Pozantı Otoyolu'na inşa edilen "Orman Ekosistem Köprüsü" yaban hayvanlarının güvenli geçiş rotası oluyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yaban hayvanlarını korumak amacıyla Tarsus-Pozantı Otoyolu'na inşa edilen "Orman Ekosistem Köprüsü" yaban hayvanlarının güvenli geçiş rotası oluyor.

Bakanlıkça otoyollarda alt ve üst geçitlere yapılan "ekolojik köprüler" yaban hayvanlarının yolun karşısına rahat geçmesine imkan sağlıyor.

Akdeniz'i, Toros Dağları üzerinden İç Anadolu'ya bağlayan Tarsus-Ankara Otoyolu'nun Gülek Boğazı mevkisinde 2012'de yapılan "Orman Ekosistem Köprüsü" de yaban hayatı için önemli konumda bulunuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ekipleri, hayvanlara güvenli geçiş sunan köprüdeki hareketliliği son bir yıldır fotokapanlarla takip ediyor.

Ekipler, fotokapana takılan yaban keçisi, kurt, vaşak, yaban domuzu, oklu kirpi, tilki, tavşan gibi çok sayıda yaban hayvanının davranışları ve mevsimsel hareketleriyle ilgili bilgiler de topluyor.

"Ekosistem köprüleri yaban hayatına önemli katkı sağlıyor"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Turgut Çangır, AA muhabirine, son yıllarda ekosistem köprülerinin sayısının arttığını söyledi.

Ekosistem köprülerinin önemine dikkati çeken Çangır, "Ekosistem köprüleri yaban hayatına, hayvanların popülasyon artışına çok önemli katkı sağlıyor ve habitat bütünlüğünü esas alıyor. Mevsim şartlarına göre de hayvanların hareketliliğine imkan veriyor. Hayvanlar bu köprüleri kullanarak mevsim şartlarına göre pozisyon alıyor. Örneğin, kuzey bakıda hava soğukluğu artıyorsa güney bakıya geçiyor. Oradaki yem ihtiyacını daha fazla karşılıyor. Yaz aylarında sıcak hava şartlarında da kuzey bakılar tercih etmektedir. Onun için ekosisteme doğrudan katkısı bulunmaktadır." diye konuştu.

Çangır, sorumluluk alanlarındaki ekosistem köprüsünde fotokapanla izleme yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Diğer alanlarımızda olduğu gibi bu alanlarda da ekosistem köprüleri, kullanan yaban hayvanlarının çeşitlerini, kullanım sıklığını ve mevsimsel şartlara göre hareketlerini belirlemek ve varsa kaçak avcılıkla mücadele etmek amaçlı da kullanılmakta. Ekosistem köprülerinin sayılarının her geçen gün artması bizleri memnun etmektedir. Yaban hayvanlarının her türlü hareketlerini, bu geçitlerde cins ve tür olarak takip etmekteyiz. Onun için oldukça önem arz etmektedir. Bölge Müdürlüğümüzde hedef türümüz yaban keçisidir. Başta yaban keçilerimiz olmak üzere çakal, kurt, tavşan, oklu kirpi ve benzeri farklı türde yaban hayvanlarının buradan geçtiğini görmekteyiz."

'Orman Ekosistem Köprüsü' yaban hayvanlarının güvenli geçiş rotası oluyor
'Orman Ekosistem Köprüsü' yaban hayvanlarının güvenli geçiş rotası oluyor
'Orman Ekosistem Köprüsü' yaban hayvanlarının güvenli geçiş rotası oluyor
'Orman Ekosistem Köprüsü' yaban hayvanlarının güvenli geçiş rotası oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Halit Ergenç Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Bergüzar Korel
Spor Cristiano Burak Elmas Emre Kocadağ Aziz Yıldırım Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Orman Ekosistem Köprüsü" yaban hayvanlarının güvenli geçiş rotası oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 12:11:15. #1.14#

title