Adana'daki kazada yaşamını yitiren Songül Paksoy'un cenazesi
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Adana'daki kazada yaşamını yitiren Songül Paksoy'un cenazesi

31.10.2020 18:29 | Son Güncelleme: 31.10.2020 18:33

Adana'da, polisten kaçtıktan sonra atık su kanalına devrilen otomobilin kadın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Adana'da, polisten kaçtıktan sonra atık su kanalına devrilen otomobilin kadın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Songül Paksoy (32), 33 AFH 058 plakalı otomobiliyle merkez Seyhan ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna geldi.

İddiaya göre, yakıt aldıktan sonra ücret ödemek istemeyen Paksoy ile çalışanlar arasında tartışma çıktı.

Polise haber veren akaryakıt istasyonu çalışanları, Paksoy'un aracının anahtarını alarak ekipleri beklemeye başladı. Paksoy bu sırada, otomobilini yedek anahtarla çalıştırıp istasyondan kaçtı.

Ekiplerin peşine düştüğü Paksoy, polislere izini kaybettirdi.

Otomobili atık su kanalına devrildi

Bir süre sonra tarım işçileri, Dörtağaç Mahallesi'nde bir otomobilin DSİ'ye ait atık su kanalına devrildiği ihbarında bulundu.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kanaldaki aracın Songül Paksoy'un kullandığı 33 AFH 058 plakalı otomobil olduğunu belirledi.

Sualtı Grup Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan Paksoy'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Paksoy için Mersin'in Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un altyapı antrenörlerinden olduğu öğrenilen Paksoy'un naaşı, cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Törene, Paksoy'un yakınları ile Adana Demirspor taraftarları da katıldı.

Adana Demirspor ve Adanaspor'dan başsağlığı mesajı

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un sosyal medyadan yayımladığı mesajda, "Altyapı antrenörlerimizden Songül Paksoy'u trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekanın cennet olsun hocam. Seni hiç unutmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Adanaspor da yayımladığı mesajında Adana Demirspor camiasına başsağlığı dileklerini bildirdi.

Adana'daki kazada yaşamını yitiren Songül Paksoy'un cenazesi
Adana'daki kazada yaşamını yitiren Songül Paksoy'un cenazesi
Adana'daki kazada yaşamını yitiren Songül Paksoy'un cenazesi
Adana'daki kazada yaşamını yitiren Songül Paksoy'un cenazesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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