Adana'daki "kan davası" cinayetinin duruşmasına devam edildi Adana'da, bir esnafın silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili haklarında "Kan gütme saikiyle adam öldürme" suçundan 5 yıldan ağırlaştırılmış müebbete kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'da, bir esnafın silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili haklarında "Kan gütme saikiyle adam öldürme" suçundan 5 yıldan ağırlaştırılmış müebbete kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet A. ve Hebat S. getirilirken, diğer sanıklar Alican A. ve Şirvan A. ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada tutuksuz sanık E.Z., müştekiler ve tarafların avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada geçen celsede mahkemeye gelerek yüz yüze savunma yapmak istedikleri için ifade vermeyen Mehmet A. ve Hebat S.'nin savunmaları alındı.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip duruşmayı, eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde, 25 Temmuz 2019'da kahvehane işletmecisi İzzettin Ş. silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş, maktulü, 8 Mart 2004'te yaşamını yitiren Ayhan A'nın kardeşleri Alican A, Mehmet A. ile Şirvan A. ve Hebat S'nin "kan davası" güderek öldürdükleri iddia edilmişti.

Olayın ardından yakalanan 4 zanlı tutuklanmış, onlara yardım ettiği ileri sürülen E.Z. ise adli kontrolle salıverilmiş, şüphelilerin bulundukları otomobilde kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 2 tabanca ve bıçak ile çok sayıda mermi ele geçirilmişti.

Savcılıkça, "Kan gütme saikiyle adam öldürme, ateşli silah, bıçak ve mermi bulundurma ile suçluyu kayırma" iddialarıyla sanıklar hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA